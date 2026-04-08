Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Primeiro espaço dedicado ao anime Naruto fora do Japão abre as portas

Espaço temático recria universo ninja e atrai fãs da saga

News das 10|Do R7

  • Google News

Um parque temático dedicado ao anime Naruto foi inaugurado na França.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • França
  • Japão
  • animes
  • exposicao

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.