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Relíquias de Hollywood são colocados à venda na França

Varinhas de 'Harry Potter' e itens de outros 130 filmes podem ter um novo dono

News das 10|Do R7

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Varinhas mágicas, pés de hobbit e outras relíquias do cinema estão prestes a trocar de dono. Um leilão que será realizado em Paris irá reunir centenas de objetos originais usados em filmes famosos.

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