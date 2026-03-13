Relíquias de Hollywood são colocados à venda na França

Varinhas mágicas, pés de hobbit e outras relíquias do cinema estão prestes a trocar de dono. Um leilão que será realizado em Paris irá reunir centenas de objetos originais usados em filmes famosos.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!