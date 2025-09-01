Skate usado por Tony Hawk em manobra inédita vai a leilão e pode render mais de R$ 3 milhões

Lixa colada de forma irregular, remendos improvisados e até adesivos de marcas que nem existem mais. Assim está o skate usado por Tony Hawk para realizar o primeiro 900 da história — manobra que consiste em dar dois giros e meio no ar.



A peça, que carrega marcas do tempo e da façanha realizada por Hawk no X Games de 1999, deve ser leiloada em Los Angeles por valores estimados em cerca de US$ 700 mil (cerca de R$ 3,7 milhões, na cotação atual).



Além do shape, os lances também incluem joelheiras, capacete, tênis usados no campeonato e outros itens da carreira do skatista lendário. O dinheiro arrecadado no evento será direcionado ao Skate Park Project, uma ONG de Hawk que ajuda a construir pistas de skate em comunidades.