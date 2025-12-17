Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Solução arquitetônica busca diminuir consequências de acidentes na terceira idade

Tecnologia também identifica pessoa no chão e pode ligar para emergência

News das 10|Do R7

  • Google News

No interior da Inglaterra, pesquisadores estão testando um piso inteligente que pode virar um aliado essencial no combate à queda de idosos.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • saude
  • reino-unido
  • news-das-10
  • idosos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.