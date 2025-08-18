Logo R7.com
Sucesso de Christopher Nolan, Interestelar retorna às telas dos cinemas brasileiros

Ficção científica de sucesso estará em cartaz entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro; pré-venda dos ingressos já está disponível

News das 10|Do R7

Considerado um dos melhores filmes do século 21, Interestelar voltará a ser exibido nos cinemas brasileiros entre 28 de agosto e 3 de setembro. O longa de ficção científica de Christopher Nolan alcançou grande sucesso na época do lançamento, em 2014. Na trama, um astronauta lidera uma missão para encontrar novos planetas habitáveis devido ao esgotamento dos recursos naturais na Terra.

