Sucesso de Christopher Nolan, Interestelar retorna às telas dos cinemas brasileiros

Considerado um dos melhores filmes do século 21, Interestelar voltará a ser exibido nos cinemas brasileiros entre 28 de agosto e 3 de setembro. O longa de ficção científica de Christopher Nolan alcançou grande sucesso na época do lançamento, em 2014. Na trama, um astronauta lidera uma missão para encontrar novos planetas habitáveis devido ao esgotamento dos recursos naturais na Terra.