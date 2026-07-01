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Sucesso de icônica banda de rock entra para 'hall da fama' de plataforma de música

'Immigrant Song', do Led Zeppelin, ultrapassa 1 bilhão de reproduções

News das 10|Do R7

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O Led Zeppelin alcançou mais uma marca histórica. Immigrant Song, um dos maiores clássicos da banda britânica, ultrapassou 1 bilhão de reproduções no Spotify.

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