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Sucesso nos anos 2000, grupo feminino volta aos palcos com nova formação

Grupo original contava com seis integrantes e agora passa a ser um trio

News das 10|Do R7

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O grupo 'The Pussycat Dolls' anunciou seu retorno ao cenário musical com uma nova música e uma turnê mundial.

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