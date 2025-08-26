Logo R7.com
‘Superman’ ganha sessão gratuita ao ar livre no centro de São Paulo; saiba como vai funcionar

Filme será exibido no próximo sábado (30), às 19h30, no jardim suspenso do Centro Cultural São Paulo

News das 10|Do R7

Com o sucesso de Superman, dirigido por James Gunn, o filme ganhará uma sessão gratuita ao ar livre, no próximo sábado (30), no jardim suspenso do Centro Cultural São Paulo. Para participar do evento é preciso retirar os ingressos na bilheteria duas horas antes do início da exibição, marcada para 19h30.

