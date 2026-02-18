Logo R7.com
Tecnologia revoluciona a segurança no combate ao fogo

Máquina encara fogo, fumaça tóxica e sobe escada para ajudar a população

A cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, está usando robôs para combater incêndios e também patrulhar as ruas.

A cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, está usando robôs para combater incêndios e também patrulhar as ruas.

