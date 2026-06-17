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Tenistas veteranas vão jogar juntas em torneio mundial

Irmãs norte-americanas já conquistaram 14 títulos de Grand Slam em dupla

News das 10|Do R7

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A tenista Serena Williams está de volta ao torneio de Wimbledon após um hiato de quatro anos. Ela participará da chave de duplas ao lado da irmã Venus Williams.

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