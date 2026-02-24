Logo R7.com
Tokito Oda chega ao topo do tênis em cadeira de rodas

Japonês de 19 anos conquista grandes campeonatos após vencer um câncer

News das 10|Do R7

Aos 9 anos, um garoto japonês viu seu sonho de ser jogador de futebol desmoronar por causa de um câncer ósseo na perna. Dez anos depois, Tokito Oda se tornou o número 1 do mundo no tênis em cadeira de rodas.

