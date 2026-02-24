Tokito Oda chega ao topo do tênis em cadeira de rodas

Aos 9 anos, um garoto japonês viu seu sonho de ser jogador de futebol desmoronar por causa de um câncer ósseo na perna. Dez anos depois, Tokito Oda se tornou o número 1 do mundo no tênis em cadeira de rodas.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!