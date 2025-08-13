Tradicional desfile das flores reúne turistas e moradores pelas ruas de Medellín, na Colômbia

A cidade de Medellín, na Colômbia , ficou mais colorida e perfumada com a 68ª edição do Desfile da Feira das Flores. O evento atrai de turistas e moradores para celebrar uma tradição iniciada nos anos 1950, quando camponeses carregavam mercadorias nas costas.



Hoje, os participantes levam até 70 quilos de flores fixadas em elaboradas estruturas de madeira, conhecidas como silletas. Nesta edição, 440 pessoas desfilaram em sete categorias, que incluíram apresentações artísticas com mensagens sobre temas sociais e ambientais.