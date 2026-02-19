Logo R7.com
Turista grava momento em que golfinho realiza 'caminhada com a cauda'

Registro foi feito nos Estados Unidos; comportamento não é exclusivo da espécie golfinho-liso-do-norte

News das 10|Do R7

Um turista registrou um raro comportamento de um golfinho nas águas dos Estados Unidos. O vídeo mostra o animal realizando uma manobra conhecida como "caminhada com cauda".

