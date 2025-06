Vaca de chocolate? Escultura realista de mais de 500 kg encanta visitantes de festival no Chile

Uma impressionante escultura em tamanho real de uma vaca , feita com 500 kg de chocolate , roubou a cena em um festival gastronômico no Sul do Chile , em meados de junho. Criada por estudantes de gastronomia, escultores e mestres chocolateiros, a obra chamou a atenção pela modelagem que recriou o formato do animal com precisão.



Ao final do evento, o doce foi quebrado em pedaços para a distribuição entre os visitantes. Segundo os organizadores, essa é considerada a maior vaca de chocolate do mundo e representa a união entre doçura, pecuária e a identidade local.