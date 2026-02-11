Logo R7.com
Vestidos de roupa típica, mergulhadores nadam com arraias

Ano novo lunar ganhou um cenário nada convencional em Seul, na Coreia do Sul

News das 10|Do R7

Mergulhadores na cidade de Seul, na Coreia do Sul, trouxeram uma celebração com animais aquáticos para o ano-novo lunar.

