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Zoológico celebra nascimento de espécie rara de animal

Filhote nasceu em um programa de conservação na Polônia

News das 10|Do R7

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Um filhote de hipopótamo-pigmeu nasceu recentemente em um zoológico na Polônia.

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