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Zoológico de São Paulo ganha novos moradores

Sauim-de-coleira é considerado ameaçado de extinção

News das 10|Do R7

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Os primeiros filhotes de macaco da espécie sauim-de-coleira nasceram no Zoológico de São Paulo.

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