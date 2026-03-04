Logo R7.com
Acidente de carro em São Paulo deixa motorista presa em ferragens

Colisão entre dois veículos resulta em capotamento e mobiliza bombeiros para resgate; condutora teve ferimentos na mão

News das 19h|Do R7

Uma motorista ficou presa nas ferragens e foi resgatada por bombeiros após um acidente de trânsito na zona norte de São Paulo.

