Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Crimes digitais contra menores mudam de horário nas férias

Registros contra adolescentes dobraram e passaram da madrugada para a tarde

News das 19h|Do R7

  • Google News

Durante as férias escolares, os crimes digitais contra crianças e adolescentes têm migrado da madrugada para o período da tarde.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Crianças
  • crimes-ciberneticos
  • news-19-horas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.