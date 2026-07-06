Isenção de imposto para compras internacionais é prorrogada
Compras internacionais de até US$ 50 permanecem sem imposto de 20% por mais 60 dias
A validade da medida provisória que extingue a cobrança do imposto federal sobre compras internacionais de até US$ 50 foi prorrogada por mais 60 dias.
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