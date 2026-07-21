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Alckmin e Márcio Elias falam sobre tarifas dos EUA

Governo se reuniu com representantes de setores afetados nesta terça-feira (21)

News das 19h|Do R7

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O vice-presidente Geraldo Alckmin discursou ao vivo sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.

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