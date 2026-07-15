Estado do Pará registra 26 acidentes graves no ano de 2026

O transporte fluvial é o meio mais utilizado na região Norte do Brasil. No entanto, os perigos associados a essa forma de locomoção são frequentes. Somente no estado do Pará foram registrados 26 acidentes este ano.



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