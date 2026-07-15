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Homem empina moto, bate contra carro e acaba preso no interior de SP

Ainda que acidente não tenha feito vítimas, polícia descobriu chassi adulterado

News das 19h|Do R7

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Um motociclista que empinava a moto acabou preso em Franca, no interior de São Paulo. Imagens mostram o momento em que ele bate em um carro e o veículo fica preso no capô. Ainda que a motorista do carro não tenha se machucado, e o homem tenha sofrido apenas ferimentos leves, a polícia descobriu que o chassi da moto era adulterado.

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