Homem empina moto, bate contra carro e acaba preso no interior de SP

Um motociclista que empinava a moto acabou preso em Franca, no interior de São Paulo . Imagens mostram o momento em que ele bate em um carro e o veículo fica preso no capô. Ainda que a motorista do carro não tenha se machucado, e o homem tenha sofrido apenas ferimentos leves, a polícia descobriu que o chassi da moto era adulterado.



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