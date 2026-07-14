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Incêndio em canteiro de obras mata operários em Bruxelas

Número de vítimas ainda não foi confirmado; 250 trabalhadores estavam no local

News das 19h|Do R7

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Um incêndio atingiu um canteiro de obras localizado em uma praça turística em Bruxelas, na Bélgica. O incidente ocorreu enquanto cerca de 250 trabalhadores estavam no local.

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