Incêndio em canteiro de obras mata operários em Bruxelas

Um incêndio atingiu um canteiro de obras localizado em uma praça turística em Bruxelas, na Bélgica. O incidente ocorreu enquanto cerca de 250 trabalhadores estavam no local.



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