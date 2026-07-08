Carro desgovernado atravessa rua de ré e destrói casa em MG

No município de Taiobeiras, em Minas Gerais , um carro desgovernado de marcha a ré derrubou o portão de uma garagem e, em seguida, atingiu a casa do outro lado da rua.



Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o impacto derrubou parte de um muro, permitindo que o veículo invadisse uma residência.



Apesar dos prejuízos e do susto, nem o motorista nem moradores saíram feridos.



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