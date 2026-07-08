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Carro desgovernado atravessa rua de ré e destrói casa em MG

Apesar do susto, ninguém se feriu; veja imagens

News das 19h|Do R7

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No município de Taiobeiras, em Minas Gerais, um carro desgovernado de marcha a ré derrubou o portão de uma garagem e, em seguida, atingiu a casa do outro lado da rua.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o impacto derrubou parte de um muro, permitindo que o veículo invadisse uma residência.

Apesar dos prejuízos e do susto, nem o motorista nem moradores saíram feridos.

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