Cerca de 1,42 milhão de carros foram emplacados no primeiro semestre do ano

Cerca de 1,42 milhão de carros foram emplacados no primeiro semestre de 2026. Emplacamento de carros elétricos cresce 193% nos primeiros seis meses do ano, com quase 91 mil veículos registrados.



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