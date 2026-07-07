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Cerca de 1,42 milhão de carros foram emplacados no primeiro semestre do ano

Brasil emplacou quase 91 mil veículos elétricos e mais de 78 mil híbridos

News das 19h|Do R7

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Cerca de 1,42 milhão de carros foram emplacados no primeiro semestre de 2026. Emplacamento de carros elétricos cresce 193% nos primeiros seis meses do ano, com quase 91 mil veículos registrados.

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