Após críticas de Israel, terroristas do Hamas vão 'rever cerimônia de entrega de reféns'

O grupo terrorista Hamas anunciou, nesta segunda-feira (24), que está pronto para "rever a cerimônia de entrega de reféns israelenses". Segundo o porta-voz do grupo extremista, Hazem Qassem, eles pretendem colocar fim na crise com Israel e libertar os prisioneiros palestinos. Em contrapartida, Israel avisou os mediadores sobre a disponibilidade de libertar 602 prisioneiros árabes, que deveriam ter sido soltos no último sábado (22).



O governo israelense suspendeu a libertação desses prisioneiros e informou que as cerimônias dos terroristas Hamas para a entrega de reféns à Cruz Vermelha são humilhantes e violam o acordo de cessar-fogo entre as partes na Faixa de Gaza.