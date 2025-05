Aumento dos preços em bares e restaurantes faz brasileiros optarem por comer mais em casa

Um levantamento mostrou que os brasileiros estão optando por comer mais em casa, devido ao aumento dos preços em bares e restaurantes . Apesar do crescimento na hora do almoço, o café da manhã foi na contramão e registrou uma baixa, o que incentiva mais pessoas a fazer a primeira refeição do dia a caminho do trabalho.



Em 2025, a média de preço de um prato de comida no almoço é de R$ 35,40, o que representa um aumento de 22,1%, quando comparado com o ano anterior — enquanto uma refeição no café da manhã custa R$ 13,40, uma queda de 19,8%. Em primeiro lugar na lista de produtos mais populares em 2024 estão os salgadinhos, que tiveram um crescimento de 13,2% no preço.