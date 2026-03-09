Logo R7.com
Bebidas adulteradas: 44% acham governo o maior responsável por crise do metanol

Pesquisa revela grande desconfiança sobre fiscalização e apoio à rastreabilidade

News das 19h|Do R7

De acordo com uma pesquisa, que apurou a opinião das pessoas sobre a chamada crise do metanol de 2025, 44% dos entrevistados colocam o governo como maior responsável.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

