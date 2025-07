‘Beleza da criança está na essência, não precisa de retoques’, diz pediatra sobre uso de cosméticos

A Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou, nesta terça-feira (22), novas orientações para o uso de cosméticos em crianças e adolescentes . Entre as recomendações está procurar evitar produtos como maquiagens, colorações do cabelo, limpezas excessivas de pele e unhas de gel até o jovem crescer.



Mariana Lombardi Novello, pediatra da associação, explica que a pele da criança é mais fina, sensível e absorve mais os cosméticos, pois elas ainda não têm barreiras de proteção totalmente formada. “Quando usados de forma errada ou com ingredientes inadequados, podem causar alergias, irritações, intoxicações e até desequilíbrios hormonais”, adverte.



A médica também chama a atenção para o conceito de cosmético limpo , que, segundo ela, “gera uma falsa sensação de segurança para as famílias”, pois não tem uma definição regulamentada no Brasil e pode conter componentes alergênicos.



Outros alertas apontados por Marina são os riscos de efeitos cumulativos ao longo do tempo, como disfunção hormonal, toxicidade neurológica e até potencial carcinogênico. A preocupação, contudo, se estende para a chamada adultização da infância , que pode impactar o desenvolvimento emocional, autoestima e formação da identidade.



“A beleza da criança está na sua essência, na espontaneidade, na pureza, e não precisa de retoques nem de maquiagem”, ressalta a pediatra. Novello aconselha a ler rótulos, evitar uso de produtos de adultos e respeitar a fase da vida da infância.