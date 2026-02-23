Logo R7.com
Câmeras de segurrança registram briga entre morador e motoboy na porta de condomínio

Entregadores protestam contra agressão; residencial repudia episódio e avalia 'medida administrativa cabível'

News das 19h|Do R7

Câmeras de segurança capturaram uma briga envolvendo um morador e um motoboy em um condomínio no interior de São Paulo. No dia seguinte, entregadores realizaram um protesto contra as agressões sofridas pelo colega durante o trabalho.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

