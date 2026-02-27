Capital fluminense tem fevereiro mais chuvoso de série histórica

O mês de fevereiro de 2026 foi o mais chuvoso na cidade do Rio de Janeiro em 30 anos. Segundo dados divulgados, a média acumulada até agora é de 354 milímetros. Este valor é três vezes maior que o padrão para o mês, que costuma ser de 118 milímetros.



