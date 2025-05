Caso Brigadeirão: audiência de instrução das acusadas é feita no Rio de Janeiro

A audiência de instrução do caso que apura a morte de Luiz Marcelo Ormond , ocorrida em maio de 2024, aconteceu nesta segunda-feira (19), no Rio de Janeiro. A acusação aponta que duas mulheres se uniram de forma premeditada para envenenar o empresário com um brigadeirão.



O processo tramita no tribunal do júri, e a sentença só será definida após a realização do julgamento, ainda sem data marcada. A audiência havia começado no dia 7 de abril, mas foi remarcada duas vezes — primeiro, por problemas no transporte das rés, depois, por questões de saúde de uma das advogadas.



Uma das rés era namorada da vítima na época e a outra é apontada como mandante do crime. Ambas estão presas preventivamente desde o ano passado e respondem por homicídio triplamente qualificado. Segundo as investigações, a motivação do crime teria sido financeira.