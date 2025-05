Censo do Confea: 92% dos profissionais da área ganham acima da média nacional

Um estudo inédito do Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), sobre os profissionais que atuam na área tecnológica no Brasil, é apresentado nesta quarta-feira (28). A pesquisa revela que 92% dos profissionais do segmento ganham acima da média nacional, e 78% atuam em sua área de formação.



Em entrevista ao News das 19h , o presidente do Conselho, Vinicius Marchese, destaca que os dados mostram uma absorção da mão de obra pelo mercado. “Quando a gente fala de um país desenvolvido, de uma economia forte, ele demanda esse tipo de alicerce, de material humano. Se a gente conseguir aumentar o número de profissionais no mercado, bons profissionais, o país tem de tudo para ser desenvolvido ”, afirma.