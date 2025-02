Chuva deixa carros submersos na zona norte de São Paulo nesta segunda-feira (27)

Mais uma tarde de fortes chuvas na cidade de São Paulo marcou esta segunda-feira (27). Mesmo com uma intensidade menor comparada à tempestade da última sexta-feira (24), as precipitações foram suficientes para inundar algumas ruas da cidade, como no bairro da Brasilândia, na zona norte. A Defesa Civil emitiu um novo alerta de chuvas fortes para a cidade até terça-feira (28).