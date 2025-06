'Chuveiro elétrico é o grande vilão do inverno', diz professor sobre gastos com energia no frio

O inverno chega ao Brasil por volta das 23h40 desta sexta-feira (20), e com a baixa das temperaturas, o bolso dos brasileiros pode acabar afetado pelo aumento nos gastos com energia elétrica .



Em entrevista ao News das 19h , o professor de finanças Gilberto Braga dá dicas de como evitar gastos de energia desnecessários. “É muito importante dosar e saber economizar, obviamente que desligar os aparelhos, tirar das funções de espera”, diz.



No entanto, o especialista afirma que o chuveiro elétrico"é o grande vilão do inverno”. Ele também compara os gastos entre diferentes aparelhos utilizados no dia a dia, e aponta quais demandam mais atenção na hora da economia.