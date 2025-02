Entenda como funciona o novo método de tratamento ao câncer de mama com até 100% de eficácia

Um tratamento de congelamento do câncer de mama teve uma eficácia de 100% em testes iniciais. O estudo, realizado pela Universidade Federal de São Paulo, começou em Israel e já é utilizado em países como Estados Unidos e Japão. Apesar de ter aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o tratamento ainda não é coberto pelos planos de saúde e não está disponível no SUS. Em entrevista ao News das 19h , Afonso Nazário, professor na Unifesp e responsável pelos testes, comenta os estudos feitos.



Nazário afirma que, em tumores com até 1 centímetro, houve uma eficácia de 100%. Já em tumores de 2 centímetros a 2,5 centímetros, a eficácia caía para 95%. O doutor explica que tumores desse tamanho estão em estágio inicial, mas que a paciente passa por cirurgia de qualquer forma. A técnica acontece de duas a quatro semanas antes da cirurgia, com a introdução de uma agulha, com anestesia local, que chega ao interior do tumor e faz o congelamento , com temperaturas entre 140 °C e 150 °C negativos.



O professor explica que o processo conta com uma margem de segurança para não ter doenças residuais na mama, e as próximas etapas contarão com pacientes que possuam tumores com até dois centímetros.