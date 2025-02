Espécie de baleia que 'engoliu' homem no Chile não se alimenta de humanos, afirma especialista

O coordenador-geral do Projeto Cetáceos do Rio Grande do Norte, Flávio Lima, conversou com o News das 19h para explicar o comportamento das baleias-jubarte , após dúvidas surgirem por conta de um vídeo de um homem sendo ‘engolido’ por um animal da espécie, que viralizou na web.



De acordo com Flávio, baleias-jubarte não se alimentam de humanos — e, sim, de animais de pequeno porte. “Não teria como ela ter engolido-o, porque o esôfago deste animal é muito estreito”, afirmou. Para o especialista, a hipótese mais provável é que o homem estivesse por cima de algum animal que a baleia quisesse comer.



Adrián Simancas, de 23 anos, remava de caiaque pelo Estreito de Magalhães, no Chile , no último sábado (8), quando foi surpreendido por uma baleia-jubarte o abocanhando. Momentos depois, ele é expelido pelo animal e volta à superfície. Apesar da cena impressionante, o jovem saiu ileso do incidente.