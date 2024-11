Fortes chuvas na Bahia causam enchentes, desabamento e morte

As fortes chuvas que atingiram o estado da Bahia no último fim de semana já chegaram a 79% do volume esperado para a região no mês de novembro. O estrago das chuvas inundou casas, comércios e fez até com que um prédio em construção desabasse nesta segunda-feira (11), em Salvador. Um homem morreu ao tentar recuperar a moto, levada pelas enxurradas, no município de Riacho de Santana.