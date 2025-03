Imagens impressionantes: motorista de ônibus perde o controle e destrói padaria de rodoviária no RJ Responsável pela direção e alguns passageiros precisaram ser levados ao hospital; a polícia investiga as causas do acidente

News das 19h|Do R7 04/03/2025 - 19h52 (Atualizado em 04/03/2025 - 19h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share