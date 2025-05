Imensa nuvem 'prateleira' é vista no céu de Santa Maria (RS); veja vídeo

Uma imensa nuvem 'prateleira' foi vista em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul , neste domingo (18). O vídeo, acelerado 64 vezes, mostra o avanço das nuvens sobre a cidade, o que logo em seguida trouxe a chuva para a região.



As nuvens 'prateleiras' se formam quando o ar mais quente se eleva acima da camada de ar mais frio. Nesse processo, o ar aquecido condensa rapidamente, o que gera o aspecto característico da nuvem.