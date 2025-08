Incêndio interrompe espetáculo de fogos de artifício no Japão; veja vídeo

Um espetáculo de fogos de artifício em Yokohama foi interrompido devido a um incêndio em dois barcos que realizavam os lançamentos. O incidente ocorreu cinco minutos antes do término da atração, que tinha duração prevista de 25 minutos e contaria com cerca de 20 mil disparos. Quatro técnicos pularam na água para escapar das chamas e foram resgatados pelos bombeiros; um deles sofreu ferimentos leves. A causa do incêndio está sendo investigada.