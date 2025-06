Israel afirma que interceptou a maioria dos novos mísseis lançados pelo Irã

Novos mísseis do Irã foram lançados na noite desta sexta-feira (13) em direção a Israel. Mais cedo, o país respondeu ao ataque israelense desta quinta (12), que matou grandes nomes do comando do Exército e da Guarda Revolucionária do Irã. Tel Aviv afirmou que a maioria dos mísseis foi interceptada. Em entrevista ao News das 19h , Alexandre Ostrowieck, especialista em política externa do Oriente Médio, analisa o cenário de conflito no Oriente Médio.