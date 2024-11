Israel confirma morte de possível sucessor de líder do grupo terrorista Hezbollah

O governo de Israel confirmou a morte de Hashem Safieddine, o possível sucessor de Hassan Nasrallah na liderança do grupo terrorista Hezbollah, nesta terça-feira (22). Ataques israelenses no sul de Beirute, no Líbano, foram uma resposta ao lançamento de drones e de foguetes do Hezbollah contra o país. O grupo terrorista declarou ser o responsável pelo ataque com drones que atingiu a casa do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.