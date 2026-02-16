Mulher é atropelada e carregada em capô de carro de luxo por três quadras
Motorista foi levado à delegacia, mas pagou fiança e vai usar tornozeleira
Um homem foi flagrado dirigindo com a ex-namorada pendurada no capô do carro após tê-la atropelado. Ele foi levado à delegacia e liberado após pagar fiança de R$ 3.000.
