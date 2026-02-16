Logo R7.com
Mulher é atropelada e carregada em capô de carro de luxo por três quadras

Motorista foi levado à delegacia, mas pagou fiança e vai usar tornozeleira

News das 19h|Do R7

Um homem foi flagrado dirigindo com a ex-namorada pendurada no capô do carro após tê-la atropelado. Ele foi levado à delegacia e liberado após pagar fiança de R$ 3.000.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

