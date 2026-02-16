Logo R7.com
Mulheres podem comprar e usar spray de pimenta no RJ

Lei em vigor desde o fim de 2025 autoriza uso do produto para autodefesa feminina

News das 19h|Do R7

No Rio de Janeiro, uma lei em vigor desde o final do ano passado autoriza o uso e a comercialização de sprays com extrato vegetal para defesa pessoal. O estado é o primeiro no Brasil a permitir essa prática.

