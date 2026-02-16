Mulheres podem comprar e usar spray de pimenta no RJ

No Rio de Janeiro, uma lei em vigor desde o final do ano passado autoriza o uso e a comercialização de sprays com extrato vegetal para defesa pessoal. O estado é o primeiro no Brasil a permitir essa prática.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!