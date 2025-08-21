Novos tratamentos podem tornar câncer uma doença controlável, semelhante a diabetes e HIV

Especialistas da medicina oncológica defendem que o câncer caminha para se tornar uma doença crônica controlável, semelhante ao HIV ou à diabetes. Em entrevista ao News das 19h , o oncologista Stephen Stefani fala sobre novas alternativas de tratamento com base em características moleculares de cada tumor.



"Nós passamos a identificar melhor os mecanismos das doenças, portanto drogas foram desenvolvidas com alvo específico, portanto nós vamos ter menos efeito colateral, e com uma assertividade maior, eu consigo respostas mais objetivas e prolongadas. Algumas doenças que até pouco tempo eram incuráveis, são curadas”, diz.



Além da evolução no prognóstico, o médico também destaca as formas de prevenção e recomenda um estilo de vida saudável para evitar o desenvolvimento da doença.