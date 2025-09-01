‘O Brasil não pode se submeter ao governo Trump’, diz presidente do PT sobre tarifaço

Em entrevista exclusiva ao News das 19h nesta segunda-feira (1º), Edinho Silva, presidente do PT (Partido dos Trabalhadores), comenta as medidas do governo Lula diante do tarifaço aplicado por Donald Trump contra exportações de produtos brasileiros.



"O governo do presidente Lula está fazendo o que precisa ser feito, primeiro nós conseguimos que os principais produtos de exportação fossem retirados das medidas autoritárias do governo Trump”, afirma. Silva destaca a elaboração do programa de crédito criado para amenizar as impacto das tarifas nos setores mais atingidos.



“A participação do Brasil nos Brics é um motivo importante, porque o governo Trump entende que o Brasil só pode se relacionar com os Estados Unidos”, diz o presidente do partido. Segundo Silva, “o Brasil não pode se submeter ao governo Trump, como se as nossas relações fossem exclusividade do governo norte-americano”.



O uso do Pix, a regulamentação das big techs e as reservas de terras raras brasileiras são citados por Edinho Silva como os outros pilares do incômodo do presidente Trump em relação ao Brasil.



“O governo norte-americano, na verdade, tem interesse nas terras raras do mundo todo, e tem interesse nas terras raras brasileiras, mas se quiser negociar com o Brasil os nossos minérios raros [...], que negocie conosco como um país soberano”, completa.