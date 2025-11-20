Perseguição policial em Londrina (PR) termina com apreensão de uma tonelada de maconha
Motorista de caminhão desobedeceu ordem de parada e tentou escapar pulando do veículo, mas foi alcançado e detido
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu o motorista de um caminhão após uma perseguição em Londrina, Paraná. O suspeito dirigia o veículo carregado com mais de uma tonelada de maconha e tentou escapar das autoridades pulando do caminhão em movimento.
