Plano Brasil Soberano: empresas exportadoras terão crédito extra de R$ 15 bilhões
Acesso fica disponível em 30 dias para setores afetados pelas tarifas dos EUA
O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) abrirá linhas de crédito no valor total de R$ 15 bilhões como parte do plano Brasil Soberano. Os recursos visam financiar atividades produtivas em três frentes: empresas afetadas por tarifas dos Estados Unidos, setores industriais estratégicos e exportadores para o Golfo Pérsico.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Pedido de vista adia análise do fim da escala 6x1 na CCJ
Documento final sugere tramitação gradual e diminuição de tributos para empresas
Secretaria inicia procedimento para cassação de alvará de bar acusado de antissemitismo no RJ
Estabelecimento é acusado de discriminação contra cidadão dos EUA e de Israel
Ramagem é solto nos EUA
Nome dele já não consta na lista de detidos no sistema do ICE
Ministra Rachel Barros fala sobre os avanços do Brasil no combate à desigualdade racial
Evento da ONU debate e promove direitos da população negra no mundo
Homem é flagrado arrastando cachorro ao lado de carro em Ponta Grossa (PR); veja
Vizinhos relatam que situação com animal é frequente; se ficar comprovado o crime de maus-tratos, a pena pode chegar a cinco anos de prisão
Motorista sofre mal súbito, atropela ciclista e morre dentro do carro
Acidente aconteceu na região metropolitana de Goiânia e foi registrado por uma câmera de segurança
68% dos pacientes de câncer desconhecem próprios direitos
Diagnóstico garante benefícios como isenção de impostos e prioridade em serviços
Salão de beleza é alvo de assalto por falsos entregadores
Celulares, dinheiro e itens como cremes e presentes de perfumaria foram roubados
Trump suspende ataques no Irã por duas semanas
Presidente dos EUA diz que medida foi tomada após conversas com o Paquistão
Vendaval estoura vidros, arrasta móveis e dispara alarme de loja em Campo Grande (MS)
Empresa não informou prejuízos, mas ninguém ficou ferido
Tripulação da Artemis 2 registra aproximação da Lua
A cápsula da missão Artemis 2 perde contato planejado ao explorar o lado oculto da Lua
Médico é preso por crimes contra mais de 30 mulheres
Pacientes ficavam despidas e eram assediadas durante as consultas em consultório
Homem de bicicleta para no meio da rua e agride pedestres
Vítimas são mãe e filho; eles receberam atendimento médico e já foram liberados
Veja lançamento de foguete em direção à Lua
Nasa envia quatro astronautas em missão histórica; lançamento marca retorno à órbita lunar após mais de 50 anos