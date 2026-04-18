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Plano Brasil Soberano: empresas exportadoras terão crédito extra de R$ 15 bilhões

Acesso fica disponível em 30 dias para setores afetados pelas tarifas dos EUA

News das 19h|Do R7

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O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) abrirá linhas de crédito no valor total de R$ 15 bilhões como parte do plano Brasil Soberano. Os recursos visam financiar atividades produtivas em três frentes: empresas afetadas por tarifas dos Estados Unidos, setores industriais estratégicos e exportadores para o Golfo Pérsico.

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